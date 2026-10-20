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Dua Tahun Asta Cita, PTKI dan UIN Melompat ke Panggung Dunia

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:42 WIB
Dua Tahun Asta Cita, PTKI dan UIN Melompat ke Panggung Dunia
Menag Nasaruddin Umar dalam konferensi pers capaian dua tahun Asta Cita (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan sejumlah capaian sektor Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), khususnya Universitas Islam Negeri (UIN), selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah program yang dijalankan Kemenag diarahkan untuk meningkatkan reputasi akademik kampus Islam Indonesia di tingkat internasional sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, transformasi PTKI merupakan bagian dari komitmen Kemenag dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama agenda penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan.

“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers capaian dua tahun Asta Cita, Senin (19/10/2026).

Di sektor pendidikan tinggi keagamaan, Kemenag berupaya meningkatkan kualitas akademik dan reputasi internasional perguruan tinggi tanpa mengabaikan pemerataan akses bagi masyarakat kurang mampu.

Menag Nasarudin

 

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Topik Artikel :
uin menag Menag Nasaruddin Umar
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