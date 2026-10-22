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Peristiwa 22 Oktober: Hari Santri Nasional 

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 22 Oktober: Hari Santri Nasional 
Hari Santri Nasional (foto: Okezone)
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SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai belahan dunia pada 22 Oktober. Salah satunya adalah peringatan Hari Santri Nasional di Indonesia.

Berikut beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah pada 22 Oktober.

1. Hari Santri Nasional

Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional sejak 2015. Penetapan ini bertujuan meneladani semangat perjuangan dan jihad para santri serta ulama dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan tanggal tersebut merujuk pada peristiwa bersejarah, yakni seruan Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Pahlawan Nasional KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan tersebut mengajak umat Islam untuk berjihad melawan tentara Sekutu yang berupaya menguasai kembali wilayah Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan.

 

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