Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait TPPU, Sita BMW Listrik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |13:46 WIB
KPK Geledah Rumah Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait TPPU, Sita BMW Listrik
KPK geledah rumah suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Foto: KPK)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya, Ashraff Abu, yang juga merupakan suami Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah diusut KPK.

"Penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ASH selaku Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (2023-2024), yang berlokasi di daerah Semarang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (23/10/2026).

Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita satu unit kendaraan. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, mobil listrik yang disita merupakan BMW i7.

Budi menjelaskan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk menelusuri barang bukti terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik tersebut bagian dari penelusuran bukti-bukti soal dugaan adanya pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di Pemkab Pekalongan," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan kasus yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Kasus yang tengah disidik berkaitan dengan dugaan pencucian uang dari perkara pokok Fadia.

Dalam perkara pokoknya, Fadia terseret dugaan tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan yang kini telah memasuki tahap persidangan, meski belum diputus. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Fadia dengan pidana penjara selama lima tahun.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249718/kpk-dM3F_large.jpg
KPK Geledah Kantor BPK Jateng, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249632/kpk-odex_large.jpg
KPK Tahan 7 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BBPJN Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249630/hery_susanto-RUez_large.jpg
40 Tokoh Ajukan Amicus Curiae Terkait Perkara Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249591/korupsi_tni-TP4L_large.jpg
Eks Ajudan Jokowi Letjen Widi Dituntut 10 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249576/ombudsman-2j0Y_large.jpg
Sidang Putusan Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Digelar 5 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249502/korupsi_ombudsman-b0Y3_large.jpg
Bos Toshida Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Suap Eks Ketua Ombudsman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement