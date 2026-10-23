Heboh! Jasad Pria dalam Karung Ditemukan di Kebun Sawit, Diduga Korban Pembunuhan Sadis

ASAHAN – Warga Desa Dadimulyo, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, digemparkan dengan penemuan mayat pria dalam kondisi mengenaskan di dalam parit area perkebunan kelapa sawit, Kamis (22/10/2026).

Korban diketahui bernama Muhammad Imran, warga asal Kota Binjai, Sumatera Utara. Korban diduga dianiaya dan dibunuh di tempat lain sebelum akhirnya jasadnya dibuang di area perkebunan sawit.

Kapolsek Kota Kisaran, Iptu Riki Hamdany mengatakan, hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, ditemukan sejumlah bekas luka tusukan senjata tajam pada tubuh korban.

"Saat ditemukan, korban dalam keadaan tidak memakai baju dan kedua kakinya dalam posisi terbungkus karung. Selain itu, pada bagian dada dan perut korban ditemukan luka yang diduga kuat akibat tusukan senjata tajam," ujar Iptu Riki Hamdany di lokasi kejadian.

Saat ditemukan, jasad pria tersebut tergeletak terbujur kaku tanpa mengenakan baju dan bagian kedua kakinya terbungkus karung. Diduga kuat, pria tersebut merupakan korban pembunuhan yang dibuang oleh pelaku di lokasi sepi.

Jajaran Satreskrim Polres Asahan bersama Polsek Kota Kisaran langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memasang garis polisi.