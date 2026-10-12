Sadis! Pria Tewas dengan Leher Tersayat Dibunuh 2 Orang karena Cinta Sesama Jenis

LABURA- Seorang pria berinisial HD (49) tewas dibunuh dalam parit yang tertutup tumpukan pelepah sawit di Desa Tanjung Mangedar, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh oleh dua orang yang salah satunya disebut memiliki hubungan asmara dengan korban.

Jasad HD pertama kali ditemukan warga yang hendak pergi ke kebun sawit. Saat ditemukan, tubuh korban berada di dalam parit yang tertutup pelepah sawit. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada polisi.

Petugas Polsek Kualuh Leidong, Polres Labuhanbatu menangkap dua terduga pelaku, yakni YN (22) yang diduga sebagai pelaku utama dan EP (16) yang diduga turut membantu menganiaya korban.

Kanit Reskrim Polsek Kualuh Leidong, Ipda Andi Fahri Hasibuan mengatakan, pembunuhan tersebut diduga dipicu persoalan asmara antara korban dan YN. Keduanya disebut terlibat perselisihan hingga memicu sakit hati.

"Motifnya katanya dia ajak berhubungan sama laki-laki dan jadi tersinggung," ujar Ipda Andi, Senin (12/10/2026).

Dalam peristiwa itu, YN diduga menyayat leher korban hingga tewas. Sementara EP diduga ikut memukul korban menggunakan pelepah sawit pada bagian pundak.