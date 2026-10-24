5 Tahun TK di Tambora Ambruk, Pramono: Sudah Masuk Rencana Revitalisasi

JAKARTA - Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tambora 01, Jakarta Barat, dilaporkan telah ambruk selama lima tahun. Adapun lokasi TK tersebut masih berada dalam satu gerbang dengan SMP Negeri 63 Jakarta.

Merespons kondisi TK yang memprihatinkan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sekolah tersebut telah masuk dalam rencana revitalisasi. Sebelum pengerjaan perbaikan dimulai, kegiatan belajar anak-anak untuk sementara dipindahkan ke ruang kelas SMP Negeri 63 Jakarta.

"TK itu sementara ini menempati area di SMP 63, dan di tahun ini TK tersebut sudah masuk dalam rencana untuk dilakukan revitalisasi. DED-nya sudah masuk," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).

Pramono berharap proses perbaikan TK dapat dimulai tahun depan. Dia juga telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar memprioritaskan revitalisasi TK pada Detail Engineering Design (DED) untuk 2027.

"Memang betul selama beberapa waktu karena kondisi TK-nya tidak proper sehingga dipindahkan. Dan ketika dipindahkan di SMP 63, sekarang ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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