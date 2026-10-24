Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Tahun TK di Tambora Ambruk, Pramono: Sudah Masuk Rencana Revitalisasi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |04:02 WIB
5 Tahun TK di Tambora Ambruk, Pramono: Sudah Masuk Rencana Revitalisasi 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tambora 01, Jakarta Barat, dilaporkan telah ambruk selama lima tahun. Adapun lokasi TK tersebut masih berada dalam satu gerbang dengan SMP Negeri 63 Jakarta.

Merespons kondisi TK yang memprihatinkan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sekolah tersebut telah masuk dalam rencana revitalisasi. Sebelum pengerjaan perbaikan dimulai, kegiatan belajar anak-anak untuk sementara dipindahkan ke ruang kelas SMP Negeri 63 Jakarta.

"TK itu sementara ini menempati area di SMP 63, dan di tahun ini TK tersebut sudah masuk dalam rencana untuk dilakukan revitalisasi. DED-nya sudah masuk," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).

Pramono berharap proses perbaikan TK dapat dimulai tahun depan. Dia juga telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar memprioritaskan revitalisasi TK pada Detail Engineering Design (DED) untuk 2027.

"Memang betul selama beberapa waktu karena kondisi TK-nya tidak proper sehingga dipindahkan. Dan ketika dipindahkan di SMP 63, sekarang ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik," tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247398/pramono_anung-gJ2V_large.jpg
Pramono Janji Revitalisasi Sekolah Tua di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/338/3246348/pramono_anung-U0oA_large.jpg
El Nino Panjang, Pramono Minta BPBD Antisipasi Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246021/pramono-OR6d_large.jpg
Pramono Bakal Kembangkan Saringan Sampah di 11 Titik Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242364/pramono-liya_large.jpg
Tertibkan TPS Ilegal, Pramono Minta Pelakunya Diumumkan ke Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/338/3241842/pramono-3sOa_large.jpg
CFD Diusulkan Sabtu-Minggu, Pramono: Tak Bisa Pakai Dua Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240746/pramono-Es5z_large.jpg
Abu Vulkanik Landa Jakarta, Pramono Minta Pedagang Masker Tak Permainkan Harga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement