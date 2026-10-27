BMKG: Karhutla di Sumsel dan Kalteng Masih Tinggi, OMC dan Dry Ice Digencarkan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel), dan Kalimantan Tengah (Kalteng) masih tinggi.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani pun menegaskan, bahwa pihaknya akan terus bekerja keras untuk melakukan upaya pemadaman. Termasuk menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dikombinasikan dengan dry ice.

"Kami akan bekerja keras untuk memadamkan semaksimal mungkin kebakaran yang terjadi, khususnya di dua provinsi yang saat ini masih memiliki tingkat kebakaran cukup tinggi, yaitu Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah," ungkap Faisal kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Faisal pun menekankan, saat ini pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan secara masif. Bahkan, kata Faisal, OMC kali ini menjadi salah satu operasi terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia.

"Ada sembilan pesawat yang aktif di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, kemudian enam pesawat di Sumatera Selatan. Harapannya, minggu ini menjadi periode basah sehingga ada potensi hujan," katanya.