MNC Peduli Bersama Smile Train Gelar Operasi Sumbing Gratis untuk Warga Kebumen dan Cilacap

MNC Peduli bersama Smile Train Indonesia dan RS Azra Bogor menggelar kegiatan operasi bibir sumbing gratis di Kebumen dan Cilacap.

KEBUMEN — MNC Peduli bersama Smile Train Indonesia dan RS PKU Muhammadiyah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, kembali menggelar layanan operasi bibir sumbing gratis kepada masyarakat melalui Program Senyum Indonesia pada Sabtu (17/10/2026).

Sebanyak 10 calon pasien dari Kabupaten Kebumen dan Cilacap mengikuti rangkaian bakti sosial di RS PKU Muhammadiyah Gombong. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan tindakan medis tanpa harus menanggung biaya operasi.

Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Gombong, Dr. dr. Anita Widi Hastuti, Sp.THT-BKL, M.H., F.R.S.P.H., F.I.S.Qua., mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bentuk kepedulian rumah sakit dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat dari berbagai lapisan yang dapat memperoleh layanan operasi bibir sumbing secara gratis,” ujarnya.

Melalui Program Senyum Indonesia, MNC Peduli dan Smile Train Indonesia terus berupaya menjangkau masyarakat kurang mampu yang membutuhkan operasi bibir sumbing. Pendaftaran pasien juga masih dibuka untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang, dengan jadwal operasi yang ditentukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan kesiapan pasien.

Kolaborasi MNC Peduli dan RS PKU Muhammadiyah Gombong yang berlangsung lebih dari 10 tahun tersebut telah membantu lebih dari 1.000 penerima manfaat. Program ini telah menjangkau masyarakat kurang mampu dari berbagai latar belakang dan profesi yang membutuhkan akses terhadap layanan operasi sumbing.