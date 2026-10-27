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Dibantu Operasi Bibir Sumbing Gratis, Orang Tua Pasien Sampaikan Terima Kasih ke MNC Peduli

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |18:38 WIB
Dibantu Operasi Bibir Sumbing Gratis, Orang Tua Pasien Sampaikan Terima Kasih ke MNC Peduli
MNC Peduli bersama Smile Train Indonesia dan RS Azra Bogor menggelar kegiatan operasi bibir sumbing gratis.
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KEBUMEN — MNC Peduli berkolaborasi dengan Smile Train Indonesia dan RS PKU Muhammadiyah Gombong kembali mengadakan operasi bibir sumbing gratis melalui Program Senyum Indonesia pada Sabtu (17/10/2026).

Sebanyak 10 pasien mendapatkan tindakan operasi dalam kegiatan tersebut sebagai upaya membantu masyarakat prasejahtera memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya medis.

Salah satu orang tua pasien, Rohatimah, mengungkapkan bahwa kondisi bibir sumbing membuat anaknya mengalami kesulitan saat menyusu. Dia sangat bersyukur program operasi gratis yang digagas MNC Peduli menjadi harapan untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anaknya.

“Kalau minum susu itu susah karena anak saya tidak bisa menyedot dengan kuat. Sebagai orang tua, tentu kami sedih melihat kondisinya. Kami sangat bersyukur ada program ini. Terima kasih banyak kepada MNC Peduli. Semoga semakin maju dan bisa membantu lebih banyak orang lagi,” ungkap Rohatimah.

Sementara itu, Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Gombong, Dr. dr. Anita Widi Hastuti, Sp.THT-BKL, M.H., F.R.S.P.H., F.I.S.Qua., mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dia berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut agar semakin banyak pasien yang memperoleh kesempatan menjalani operasi bibir sumbing secara gratis.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat dari berbagai lapisan yang dapat memperoleh layanan operasi bibir sumbing secara gratis,” ujarnya.

 

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