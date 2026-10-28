Selamat! Politikus Muda Keturunan Indonesia Alvin Tedjo Terpilih Jadi Wali Kota di Kanada

Politikus Muda Keturunan Indonesia Alvin Tedjo Terpilih Jadi Wali Kota di Kanada/CBC

JAKARTA - Politikus muda keturunan Indonesia, Alvin Tedjo (41), terpilih sebagai Wali Kota Mississauga, Kanada. Pria 41 tahun itu mengalahkan kandidat petahana, Carolyn Parrish, dalam pemilihan wali kota (pilwalkot).

Melansir CTV News, Rabu (28/10/2026), Alvin diprediksi meraih 39,2 persen suara atau mendapat 74.479 dukungan, sementara Parrish 27,3 persen suara atau 22.600 dukungan.

Satu kandidat lain yang juga pernah menjabat Wali Kota Mississauga, Bonnie Crombie, berada di urutan ketiga dengan 22,7 persen suara.

“Mississauga telah memilih perubahan,” kata Alvin, dalam pidatonya, disambut tepuk tangan meriah dan sorak sorai dari para pendukung.

“Hari ini, Kota Mississauga membuat pilihan yang jelas dan bersejarah untuk menuntut perubahan di balai kota. Teman-teman, sungguh suatu kehormatan seumur hidup untuk berdiri di sini sebagai wali kota Anda berikutnya. Ini adalah tanggung jawab sangat besar yang tidak saya anggap enteng,” ujarnya.

Alvin juga berterima kasih kepada Parrish atas pengabdiannya, serta kepada para pesaing lain, Bonnie Crombie dan Dipika Damerla, seraya menyebut pilwalkot kali ini merupakan persaingan yang sulit.