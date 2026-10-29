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Eks Wamen Imipas Silmy Karim Hadapi Sidang Perdana Hari Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |08:31 WIB
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Hadapi Sidang Perdana Hari Ini
Silmy Karim (Foto: Arif Julianto/Okezone)
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JAKARTA – Eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim akan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) hari ini, Kamis 29/10/2026).

"Kamis 29 Oktober 2026, agenda pembacaan surat dakwaan," demikian dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). 

Sidang perdana ini rencananya akan digelar pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja. Selain Silmy, terdapat tujuh terdakwa lain yang terbagi dalam lima berkas perkara. 

Berikut rinciannya:

1. Nomor Perkara: 85/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst

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