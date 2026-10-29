Jokowi Buka Suara soal 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menegaskan, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan pemerintah.

"Ya yang paling penting, saya melihat pemerintah telah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat," kata Jokowi di Solo, Kamis (29/10/2026).

Menurut Jokowi, dampak dari berbagai program pemerintah dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Apakah mereka (masyarakat) merasakan manfaatnya dari program-program yang ada, atau masih kurang, ya berarti perlu dievaluasi," kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

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