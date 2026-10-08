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Bertemu Prabowo, Jokowi Ngaku Tak Bahas Putusan MK soal Ijazah Gibran

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |13:56 WIB
Bertemu Prabowo, Jokowi Ngaku Tak Bahas Putusan MK soal Ijazah Gibran
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu/Okezone)
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SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 6 Oktober 2026. Pertemuan itu bertepatan dengan sidang putusan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Jokowi menjelaskan, pertemuan tersebut tidak membahas putusan MK. Namun, membicarakan hal ringan seperti kemenangan Timnas Indonesia.

"Membahas kemenangan bola. Cerita banyak mengenai bola, kan senang kita menang. Berbicara mengenai bola, juga mengenai ekonomi dan politik," kata Jokowi di Solo, Kamis (8/10/2026).

Ketika kembali ditanya apakah membahas Wapres Gibran mengingat pada waktu bersamaan tengah berlangsung pembacaan putusan MK, Jokowi mengemukakan bahwa hal itu merupakan ranah yudikatif.

"Ini kan wilayah eksekutif. Nggak ada bicara soal itu (MK)," tuturnya.

Begitu juga ketika disinggung apakah juga membicarakan mengenai Pemilu 2029, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu masih jauh.

"Masih jauh 2029, semua kerja dulu, entah kerja di politik, kerja di pemerintahan. Kerja untuk rakyat lah pokoknya," kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

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