Wantimpres Gelar Rapat Pleno, Bahas Pertemuan Prabowo dan Menlu Singapura?

JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kembali menggelar rapat pleno di Kementerian Sekretariat Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Ketua Wantimpres Pratikno pun membantah awak media saat ditanya apakah rapat pleno tersebut juga membahas hasil pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Vivian Balakrishnan, di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (28/10) kemarin.

"Ooo... ya enggaklah," kata Pratikno merespon awak media setibanya di halaman Kementerian Sekretariat Presiden.

Pratikno menegaskan, rapat tersebut membahas sejumlah isu kesekretariatan serta berbagai hal yang akan didiskusikan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden.

"Ya kita banyak hal kan, banyak isu-isu kesekretariatan yang harus dijelaskan kembali kepada anggota oleh sekretariat," ujar Pratikno.

Selain membahas persoalan kesekretariatan, kata Pratikno, Wantimpres juga mendiskusikan berbagai isu yang berpotensi menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo.