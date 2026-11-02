Kapolri Bertemu Kepala BPOM Bahas Vape hingga Kratom

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bertemu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan, seperti penyalahgunaan obat.

“Pagi hari ini, kami mendapatkan kunjungan dan sekaligus audiensi dari Bapak Kepala BPOM RI beserta jajaran,” kata Suyudi.

Persoalan yang juga dibahas dalam pertemuan, kata Suyudi, mulai penggunaan rokok elektrik atau vape dan peredaran kratom, serta masalah pangan.

"Perlu kita awasi kaitannya dengan program nasional MBG (makan bergizi gratis),” ujarnya.

Dalam pertemuan, Polri dan BPOM sepakat memperkuat kerja sama untuk mengawasi berbagai persoalan tersebut. Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, peningkatan pengawasan, hingga penegakan hukum.