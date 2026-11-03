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Penggerebekan Ponpes HQ, Polri Ingatkan Seluruh Kapolres Jadi Bahan Evaluasi 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |15:31 WIB
Penggerebekan Ponpes HQ, Polri Ingatkan Seluruh Kapolres Jadi Bahan Evaluasi 
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah memerintahkan agar jajaranya selalu terbuka terhadap masukan, dan kritik terkait pelaksanaan tugas personel Polri di lapangan. Khususnya menyangkut, kejadian penggerebekan di Pondok Pesantren (Ponpes) HQ di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menekankan, agar setiap anggota mendengarkan setiap keluhan masyarakat dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Jadi sekali lagi, Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri, selalu kami sampaikan, Polri terbuka. Selalu mendengar setiap masukan, setiap keluhan, setiap informasi, apapun yang kemudian disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas personel Polri di lapangan,” kata Isir, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, dalam konteks kejadian yang terjadi di ponpes Sukoharjo telah menjadi bahan evaluasi. Termasuk pencopotan AKBP Andika Dharma Sena sebagai Kapolres Sukoharjo dalam rangka pemeriksaan internal.

“Hingga saat ini proses evaluasi, dalam hal ini pemeriksaan di Divisi Propam, sedang berjalan. Bagian daripada evaluasi, Kapolres Sukoharjo sudah dimutasi. Ini untuk mempermudah terkait dengan proses evaluasi. Ini adalah sekali lagi wujud komitmen,” ujar dia.

 

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Topik Artikel :
kapolri Polri Pesantren
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