PN Jaktim Dijaga Ketat Jelang Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, TNI-Polri hingga Rantis Dikerahkan!

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal hadir sebagai saksi sidang lanjutan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Pengamanan di PN Jaktim pun diperketat.

Pantauan di lokasi pagi ini, sejumlah aparat gabungan baik dari TNI maupun Polri tampak siaga di lokasi. Selain itu, juga terlihat mobil rantis. Adapun sidang Roy Suryo sendiri dijadwalkan pukul 09.00 WIB.

Kehadiran Jokowi dalam persidangan ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, perkara tudingan ijazah palsu tersebut turut menyita perhatian masyarakat sejak bergulir di pengadilan.

Sementara itu, Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah telah memastikan bahwa Jokowi akan menghadiri persidangan tersebut. Bahkan, Jokowi disebut sudah berada di Jakarta sejak Rabu 4 November 2026 malam.

"Hadir," kata Syarif saat dikonfirmasi.