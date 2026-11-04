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Bakal Dihadiri Jokowi, Polda Metro Pastikan Pengamanan Sidang Roy Suryo di PN Jaktim Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |11:43 WIB
Bakal Dihadiri Jokowi, Polda Metro Pastikan Pengamanan Sidang Roy Suryo di PN Jaktim Besok
Joko Widodo (Foto: Ary Wahyu Wibowo)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur pada Kamis besok, 5 November 2026. Polisi memastikan akan melakukan pengamanan selama berjalannya persidangan.

"Pasti dilakukan pengamanan. Setiap kegiatan kita kan juga melihat potensi apakah ada mobilisasi massa, apakah ada kemacetan arus lintas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu (4/11/2026).

Budi menjelaskan, pengamanan ini akan menjadi kajian juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, seluruh kegiatan yang ada berlangsung aman.

"Iya, pastinya Polda Metro Jaya selalu memberikan pelayanan dan pengamanan setiap rangkaian kegiatan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan kesiapannya menghadiri sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa. Jokowi siap menjawab pertanyaan yang diajukan saat sidang.

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