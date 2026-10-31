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Jokowi Hadiri Refleksi Sumpah Pemuda Bersama Relawan Gibran di Solo

Septyantoro Aji Nugroho , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |17:38 WIB
Jokowi Hadiri Refleksi Sumpah Pemuda Bersama Relawan Gibran di Solo
Presiden Ketujuh RI Jokowi menghadiri acara Refleksi Sumpah Pemuda bersama dengan relawan Gibran di Solo, Jawa Tengah, 31 Oktober 2026. (Foto: Tangkapan layar/Septyantoro/IMG)
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JAKARTA - Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Acara Refleksi Sumpah Pemuda bersama relawan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, (31/10/2026). Kehadiran Jokowi menarik perhatian para relawan yang langsung mengerubunginya pada saat kedatangan.

Acara yang digelar di Gedung Wnita Sasana Kridha Kusuma Manahan, Solo ini diikuti sejumlah kelompok relawan Gubran di antaranya Gbranisti, Squad Gibran, GI-Joe (Gibran Joeara). 

Ketua GI JOE Benny Parapet mengatakan bahwa para relawan akan terus mendukung Jokowi dan Wapres Gibran hingga tuntas masa pemerintahan pada 2029. Ia juga menegaskan bahwa relawan akan mengawal pemerintahan Prabowo dan Gbran hingga dua periode.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran harus tuntas sejak awal hingga dua periode," kata Benny.

Pada acara yang diisi oleh penampilan stand up komedian Mongol ini tampak dihadiri juga oleh sejumlah teman sekolah Jokowi semasa di Solo. Jokowi terlihat bersalaman dengan teman-temannya selama acara.

(Rahman Asmardika)

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