Ade Darmawan Ungkap Raut Wajah Kekecewaan Jokowi atas Tudingan Ijazah Palsu

JAKARTA-Ade Darmawan yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa mengungkapkan kekecewaan mendalam Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang disampaikan Dokter Tifa dan Roy Suryo Cs.

Dalam persidangan, jaksa mulanya menanyakan kepada saksi Ade, apakah dia pernah berkomunikasi langsung dengan Jokowi terkait isu ijazah palsu ini, yang mana itu dibenarkan Ade Darmawan.

Jaksa lantas mendalami dampak yang dialami Jokowi dari kasus tuduhan ijazah palsu yang diduga berawal dari unggahan di akun X terdakwa dokter Tifa.

"Saudara saksi ini sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi ya?" tanya jaksa.

"Ya," jawab Ade.

"Apa yang dampak unggahan terhadap beliau ini?" tanya jaksa.

Menurut saksi Ade, Jokowi mempertanyakan mengapa ada orang lain yang menuduh ijazah S-1 miliknya palsu.

"Pak Jokowi, hanya beberapa kata ya, saya berjumpa pada saat memang ini menjadi suatu persoalan ya. Saya cuma tanya Bapak, ini seperti apa Bapak? Bapak cuma menjawab, yang kuliah saya, yang sekolah saya, kok yang menuduh palsu orang lain," kata Ade menceritakan momen pertemuannya dengan Jokowi di sidang pada Kamis (29/10/2026).