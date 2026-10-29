Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ade Darmawan Ungkap Raut Wajah Kekecewaan Jokowi atas Tudingan Ijazah Palsu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |15:10 WIB
Ade Darmawan Ungkap Raut Wajah Kekecewaan Jokowi atas Tudingan Ijazah Palsu
Ade Darmawan Ungkap Raut Wajah Kekecewaan Jokowi atas Tudingan Ijazah Palsu
A
A
A

JAKARTA-Ade Darmawan yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa dr. Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa mengungkapkan kekecewaan mendalam Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang disampaikan Dokter Tifa dan Roy Suryo Cs.

Dalam persidangan, jaksa mulanya menanyakan kepada saksi Ade, apakah dia pernah berkomunikasi langsung dengan Jokowi terkait isu ijazah palsu ini, yang mana itu dibenarkan Ade Darmawan.

Jaksa lantas mendalami dampak yang dialami Jokowi dari kasus tuduhan ijazah palsu yang diduga berawal dari unggahan di akun X terdakwa dokter Tifa.

"Saudara saksi ini sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi ya?" tanya jaksa.

"Ya," jawab Ade.

"Apa yang dampak unggahan terhadap beliau ini?" tanya jaksa.

Menurut saksi Ade, Jokowi mempertanyakan mengapa ada orang lain yang menuduh ijazah S-1 miliknya palsu.

"Pak Jokowi, hanya beberapa kata ya, saya berjumpa pada saat memang ini menjadi suatu persoalan ya. Saya cuma tanya Bapak, ini seperti apa Bapak? Bapak cuma menjawab, yang kuliah saya, yang sekolah saya, kok yang menuduh palsu orang lain," kata Ade menceritakan momen pertemuannya dengan Jokowi di sidang pada Kamis (29/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement