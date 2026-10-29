Sidang Kasus Ijazah Jokowi, Ade Darmawan Beberkan Bukti Digital dan Keterlibatan Dokter Tifa

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (29/10/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Ade Darmawan untuk dimintai keterangan terkait sejumlah barang bukti digital yang diserahkan kepada penyidik.

Di hadapan majelis hakim, Ade Darmawan mengonfirmasi bahwa dirinya telah menjalani dua kali pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), yakni pada 24 Juli 2025 dan 27 Februari 2026. Ia juga memahami posisinya sebagai saksi pelapor dalam kasus yang menempatkan Dokter Tifa sebagai terdakwa.

Dalam persidangan, jaksa menunjukkan barang bukti yang segelnya telah dibuka, berupa sebuah flashdisk dan dokumen berisi tangkapan layar. Ade menjelaskan bahwa flashdisk tersebut berisi rekaman video dan kumpulan tautan unggahan dari akun X milik Dokter Tifa.

"Sebagai saksi, saya membawa barang bukti pada saat memberikan kesaksian, jadi saya menyerahkan beberapa dokumen termasuk akun X ini dan telah dimasukkan dalam flashdisk," ujar Ade di ruang sidang, Kamis (29/10/2026).