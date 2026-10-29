Jokowi Siap Hadiri Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa!

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapannya menghadiri persidangan kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu, dengan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa. Jokowi siap menjawab pertanyaan yang diajukan selama persidangan.

"Saya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Kalau diundang, insyaallah saya akan hadir," kata Jokowi saat ditemui di Solo, Kamis (29/10/2026).

Jokowi mengaku belum mengetahui secara pasti kapan dirinya akan dipanggil untuk menghadiri persidangan. Namun, ia kembali menegaskan kesiapannya untuk hadir jika menerima undangan resmi.

Jokowi mengatakan, akan menjawab pertanyaan dari semua pihak yang terlibat dalam persidangan, baik hakim, jaksa penuntut umum, maupun pengacara para terdakwa.