Saksi Ungkap Dampak Isu Ijazah Palsu Jokowi di Persidangan, Aksi Penggerudukan hingga Kekecewaan

JAKARTA -Sidang lanjutan perkara dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa kembali digelar di PN Jaktim pada Kamis (29/10/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ade Darmawan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan jalannya persidangan, Ade membeberkan sejumlah fakta terkait dampak nyata berupa ketegangan sosial di lapangan yang ia saksikan di tengah masyarakat akibat narasi liar yang beredar di media sosial, khususnya platform X milik Dokter Tifa.

Ade menyebutkan adanya aksi penggerudukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke kediaman Presiden Jokowi untuk mendesak agar ijazah tersebut diperlihatkan.

"Terus kemudian itu dampak yang saya lihat nyata ya, karena sahabat saya juga ada di situ,” ujar Ade di ruang sidang.

“Kemudian saya melihat dan menonton berita terkait pembakaran foto, tapi ini tidak ada kaitan dengan Dr. Tifa ya, karena yang dibakar fotonya pada saat itu bukan Dr. Tifa, jadi Roy Suryo. Pembakaran itu terjadi di Malang Raya. Ah, itu dampak yang saya lihat," lanjutnya.

Ade juga sempat memantau pemberitaan media massa di mana Roy Suryo menyatakan kedatangan mereka ke UGM serta rencana TPUA untuk mendatangi kediaman Jokowi.