Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Ungkap Dampak Isu Ijazah Palsu Jokowi di Persidangan, Aksi Penggerudukan hingga Kekecewaan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |13:15 WIB
Saksi Ungkap Dampak Isu Ijazah Palsu Jokowi di Persidangan, Aksi Penggerudukan hingga Kekecewaan
Saksi Ungkap Dampak Isu Ijazah Palsu Jokowi di Persidangan/Okezone
A
A
A

JAKARTA -Sidang lanjutan perkara dugaan penyebaran informasi bohong terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa kembali digelar di PN Jaktim pada Kamis (29/10/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ade Darmawan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan jalannya persidangan, Ade membeberkan sejumlah fakta terkait dampak nyata berupa ketegangan sosial di lapangan yang ia saksikan di tengah masyarakat akibat narasi liar yang beredar di media sosial, khususnya platform X milik Dokter Tifa.

Ade menyebutkan adanya aksi penggerudukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke kediaman Presiden Jokowi untuk mendesak agar ijazah tersebut diperlihatkan.

"Terus kemudian itu dampak yang saya lihat nyata ya, karena sahabat saya juga ada di situ,” ujar Ade di ruang sidang.

“Kemudian saya melihat dan menonton berita terkait pembakaran foto, tapi ini tidak ada kaitan dengan Dr. Tifa ya, karena yang dibakar fotonya pada saat itu bukan Dr. Tifa, jadi Roy Suryo. Pembakaran itu terjadi di Malang Raya. Ah, itu dampak yang saya lihat," lanjutnya.

Ade juga sempat memantau pemberitaan media massa di mana Roy Suryo menyatakan kedatangan mereka ke UGM serta rencana TPUA untuk mendatangi kediaman Jokowi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250869//sidang_ijazah_jokowi-Eljh_large.jpg
Sidang Kasus Ijazah Jokowi, Ade Darmawan Beberkan Bukti Digital dan Keterlibatan Dokter Tifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250859//mantan_presiden_joko_widodo-Z2e5_large.jpg
Jokowi Siap Hadiri Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250856//aiman_witjaksono-XNSm_large.jpg
Aiman Witjaksono Absen Sidang Dokter Tifa, Tegaskan Produk Jurnalistik Bukan Barang Bukti Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250715//jokowi-8n9x_large.jpg
Jokowi Akan Dipanggil ke Sidang Ijazah, Ajudan: Insya Allah Kami Datang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250710//sidang_ijazah_jokowi-viob_large.jpg
JPU Bakal Panggil Jokowi ke Sidang Ijazah pada 5 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250698//sidang_ijazah_jokowi-vKW5_large.jpg
Putusan Sela Gugatan Legalisir Ijazah Jokowi Digelar 11 November
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement