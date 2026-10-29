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Jelang Sidang 5 November, Dokter Tifa Buka Kanal Pertanyaan Publik untuk Jokowi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |16:59 WIB
Jelang Sidang 5 November, Dokter Tifa Buka Kanal Pertanyaan Publik untuk Jokowi
Dokter Tifa (foto: Okezone)
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JAKARTA - Tifauziya Tyassuma, atau yang akrab disapa Dokter Tifa, menegaskan bahwa kehadiran mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, dalam agenda persidangan mendatang bukanlah akhir dari perjalanan panjang perkara hukum yang tengah bergulir. Ia justru membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawal proses persidangan tersebut.

Dokter Tifa menyampaikan bahwa pihaknya membuka kanal partisipasi publik, bagi masyarakat yang ingin menitipkan pertanyaan untuk disampaikan langsung kepada Jokowi. Langkah ini, menurutnya, bertujuan mendorong transparansi persidangan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

"Teman-teman, semua media, kami juga titip pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, silakan Anda berpesan kepada kami melalui link-link ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda ingin titipkan untuk ditanyakan langsung kepada Jokowi," ujar Dokter Tifa kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).

Dokter Tifa juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait perkembangan proses hukum tersebut. Menurutnya, kehadiran pihak terkait beserta dokumen ijazah dalam persidangan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang dipermasalahkan.

Ia mengklaim bahwa dalam daftar barang bukti dari kepolisian, status dokumen ijazah tidak secara spesifik dicantumkan sebagai dokumen asli, berbeda dengan sejumlah dokumen pembanding lainnya.

 

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