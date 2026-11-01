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Bakal Bersaksi di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Apa Persiapan Jokowi?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |16:58 WIB
Bakal Bersaksi di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Apa Persiapan Jokowi?
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis, 5 November 2026. Jokowi akan memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE terkait tudingan ijazah palsu.

"Kamis 5 November Pak Jokowi dijadwalkan hadir di PN Jaktim," kata kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, Minggu (1/11/2026).

Jokowi bakal lebih dahulu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Roy Suryo. Setelah itu, Jokowi akan melanjutkan kesaksiannya dalam persidangan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

"Ya di kedua sidang (Roy Suryo dan dokter Tifa)," ucap Rivai.

Rivai menyebut kliennya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi persidangan tersebut. Menurutnya, Jokowi akan menyampaikan keterangan sesuai dengan hal yang dialaminya ketika ijazahnya dituduh palsu.

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