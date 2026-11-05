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Disinggung Foto di Ijazah, Jokowi: Untuk Apa Pasang Foto Dumatno!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:18 WIB
Disinggung Foto di Ijazah, Jokowi: Untuk Apa Pasang Foto Dumatno!
Jokowi di persidangan ijazah palsu (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, foto orang yang ada di dalam ijazah S-1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan dirinya. Ia pun menepis anggapan bahwa foto yang ada di ijazah itu merupakan saudara jauhnya, Dumatno Budiutomo.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat dikonfirmasi langsung oleh JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan tudingan ijazah palsu untuk terdakwa Roy Suryo yang digelar di PN Jaktim, Kamis (5/11/2026). 

"Foto saya Yang Mulia. Untuk apa dipasang fotonya Dumatno Budiutomo," ujar Jokowi dalam persidangan.

Lantas, Jaksa pun bertanya pengetahuan Jokowi terkait ijazahnya dijadikan objek penelitian Roy Suryo Cs.

"Tidak tahu Yang Mulia," ucapnya.

 

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