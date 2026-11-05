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Dasco Bantah Bakal Jadi Cawapres: Saya Pastikan Itu Hoaks!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |16:38 WIB
Dasco Bantah Bakal Jadi Cawapres: Saya Pastikan Itu Hoaks!
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar yang menyebut dirinya bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres). Dia bahkan menduga isu tersebut sengaja diembuskan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Dasco menegaskan, kabar mengenai pencalonan dirinya sebagai cawapres merupakan informasi bohong atau hoaks.

Bantahan tersebut disampaikan Dasco melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada Rabu 4 November 2026 malam. Unggahan itu kemudian dibagikan ulang melalui akun Instagram resminya pada Kamis (5/11/2026).

"Saya pastikan itu hoaks," ungkap Dasco dalam unggahannya yang dipantau di Jakarta.

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Topik Artikel :
Wapres Dasco Sufmi Dasco Ahmad
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