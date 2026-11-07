Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Santiago Pena Dimakzulkan, Pedro Alliana Dilantik jadi Presiden Baru Paraguay

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |09:05 WIB
Santiago Pena Dimakzulkan, Pedro Alliana Dilantik jadi Presiden Baru Paraguay
Pedro Alliana dilantik menjadi Presiden baru Paraguay .
A
A
A

ASUNCION - Parlemen Paraguay melantik mantan Wakil Presiden Pedro Alliana untuk memimpin negara tersebut, menggantikan Presiden Santiago Pena yang dimakzulkan akibat dugaan keterlibatannya dalam sebuah skandal perbankan. Pena dimakzulkan pada Jumat, (6/11/2026) menyusul krisis perbankan yang menyebabkan jutaan orang tidak dapat mengakses simpanan mereka.

Para senator memberikan suara mayoritas untuk melengserkan Pena dari jabatannya terkait kebangkrutan Ueno Bank—salah satu bank terbesar di negara itu—yang memiliki keterkaitan dengannya.

Sementara itu, menurut seorang pejabat Bank Sentral kepada kantor berita AFP, Paraguay telah mulai memberikan pembayaran awal kepada para nasabah Ueno Bank yang kehilangan akses terhadap dana mereka setelah bank tersebut diambil alih secara mendadak awal pekan ini.

Kekacauan melanda negara kecil di Amerika Selatan tersebut ketika penyitaan Ueno Bank pada Selasa, (3/11/2026) menyebabkan rekening hampir separuh populasi terkunci.

Protes di Asuncion

Gelombang protes besar mengguncang Asuncion, di mana Pena sempat mengundurkan diri sebelum akhirnya dimakzulkan terkait kebangkrutan bank yang memiliki hubungan dengannya.

Jose Maciel dari Dana Penjaminan Simpanan Bank Sentral mengatakan kepada AFP bahwa pembayaran awal kepada nasabah yang terdampak telah dimulai pada Kamis, (5/11/2026) sore.

Maciel menjelaskan, tahap pertama mencakup nasabah dengan saldo simpanan hingga sekitar USD1.600 (sekitar Rp29 juta), yang tidak memiliki pinjaman, serta memiliki rekening di bank atau lembaga keuangan lain di Paraguay.

Ia menambahkan bahwa penerima manfaat berikutnya "akan diumumkan secara bertahap selama proses pembayaran berlangsung," namun tidak merinci berapa banyak orang yang telah menerima pembayaran sejauh ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/18/3252416//pena-jBEw_large.jpg
Presiden Paraguay Santiago Pena Mundur Usai Bank Digital Kolaps
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement