Pemerintah Dorong Riset Studi Islam dan Sains untuk Solusi Publik

JAKARTA – Pemerintah mendorong Forum Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) menjadi ruang kolaborasi untuk menjawab persoalan masyarakat. Forum ini diharapkan melahirkan riset yang relevan dengan tantangan lingkungan, perkembangan teknologi, hingga etika kecerdasan buatan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa perluasan cakupan AICIS+ memiliki tujuan substantif: menghubungkan berbagai keahlian agar perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kenapa kami harus membuat AICIS yang tidak hanya berbicara tentang Islamic Studies, tetapi juga science, society, and social studies? Hari ini adalah era kolaborasi. Kita tidak bisa hidup sendiri,” ujar Suyitno dalam Roadshow Pra-AICIS+ di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dikutip, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat semakin saling berkaitan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, misalnya, membutuhkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus pemahaman mengenai perilaku sosial serta nilai keagamaan.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan robotika juga membuka ruang kontribusi studi Islam, terutama dalam merespons persoalan etika dan kemanusiaan. Karena itu, kajian keislaman perlu terus dikontekstualisasikan melalui dialog dengan disiplin lain.

Dalam konteks tersebut, AICIS+ berperan mempertemukan akademisi yang selama ini bekerja dalam bidang masing-masing. Pertemuan berbagai perspektif diharapkan membuka kerja sama penelitian dan pengabdian yang mampu menjawab persoalan secara lebih menyeluruh.

“Tidak bisa lagi bicara tentang keilmuan secara independen. Apa pun bidang ilmu kita, sangat bergantung pada ilmu orang lain jika ingin tumbuh dan berkembang,” tegas Suyitno.

Ia menekankan bahwa manfaat bagi masyarakat harus menjadi arah pengembangan keilmuan. Riset dan kegiatan akademik perlu melampaui pemenuhan kewajiban administratif maupun kepentingan kenaikan jabatan dosen.

“Apa pun yang kita lakukan harus berdampak, harus impactful. Risetnya harus riset yang impactful, pengabdian kepada masyarakatnya juga harus impactful, pembelajaran atau perkuliahannya pun demikian,” tandasnya.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menambahkan, bahwa AICIS+ 2026 telah menerima sekitar 3.400 abstrak dari 21 negara.