Jepang Bidik 100 Juta Ton Kredit Karbon, Pemerintah Tawarkan Pemulihan 12 Juta Hektare Hutan

JAKARTA - Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama perdagangan karbon sektor kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM). Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok kredit karbon dari proyek pemulihan hutan dan ekosistem alam.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroshi Ono di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31 UNFCCC), di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin 9 November 2026.

Dalam pertemuan itu, Rohmat menyoroti peluang kerja sama dengan Jepang melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) yang memasuki fase wajib pada 2026. Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030.

Indonesia melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan proyek karbon berbasis alam, terutama melalui pemulihan hutan dan lahan terdegradasi.

"Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat, Rabu (11/11/2026).

Kementerian Kehutanan menyiapkan sejumlah program pengembangan karbon hutan yang mencakup empat sektor utama. Pertama, pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi melalui proyek penyerapan karbon (carbon removal project).