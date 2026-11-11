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Penataan Jalur Rel, KAI Relokasi 140 Warga Kampung Bahari ke Huntara Senen

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |22:05 WIB
Penataan Jalur Rel, KAI Relokasi 140 Warga Kampung Bahari ke Huntara Senen
KAI relokasi warga Kampung Bahari ke Huntara Senen.
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JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menata kawasan jalur rel di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 44 kepala keluarga (KK) atau 140 jiwa terdampak telah direlokasi dan menempati Hunian Sementara Senen, Jakarta Pusat, hingga Selasa (10/11/2026).

Proses pemindahan warga dilakukan dalam dua tahap. Pada Senin (9/11/2026), sebanyak 15 KK atau 49 jiwa direlokasi, kemudian disusul 29 KK atau 91 jiwa pada Selasa (10/11/2026). Dengan demikian, jumlah keseluruhan penghuni Hunian Sementara Senen kini mencapai 119 KK atau 371 jiwa, termasuk warga dari wilayah lain yang lebih dahulu menempati lokasi tersebut.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan penertiban area pinggir rel merupakan langkah penting untuk menjamin keselamatan operasional kereta api sekaligus mengurangi risiko bagi masyarakat yang bermukim di sekitar jalur rel.

“Keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama KAI. Namun, dalam pelaksanaan penataan kawasan Kampung Bahari, kami juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, KAI mengedepankan komunikasi yang persuasif serta menyediakan alternatif hunian sementara bagi warga terdampak,” ujar Franoto dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Menurut Franoto, proses penataan kawasan dan pemindahan warga hingga kini masih berjalan kondusif. KAI Daop 1 Jakarta juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kampung Bahari yang dinilai telah bersikap kooperatif serta menjalin komunikasi dengan baik selama kegiatan berlangsung.

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