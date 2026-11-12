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Mutasi Polri, Reserse Bintang 3 Rekan Angkatan Listyo Sigit Digeser dari Ring 1 Istana

Zen Teguh , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |05:15 WIB
Mutasi Polri, Reserse Bintang 3 Rekan Angkatan Listyo Sigit Digeser dari Ring 1 Istana
Komjen Pol Syahardiantono dimutasi dari Pati Bareskrim Polri (penugasan pada KSP) ke Lemdiklat Polri. (Foto: dok Okezne).
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menarik Komjen Pol Syahardiantono dari Kantor Staf Presiden atau KSP. Syahar, rekan angkatan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Akademi Kepolisian 1991 kini dimutasi jadi Analis Lemdiklat Polri.

Pemindahan Syahar tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP/2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Telegram tertanggal 9 November 2026 itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Deni Dharmapala.

Berdasarkan kebijakan mutasi jabatan tersebut, terdapat 25 perwira tinggi dan perwira menengah yang menerima penugasan baru. Salah satunya Syahar yang ditarik dari KSP.

“Komjen Pol Syahardiantono, Pati Bareskrim Polri (penugasan pada KSP), dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri,” bunyi salinan telegram dikutip, Jumat (12/11/2026).

Tidak hanya Syahar sesungguhnya yang digeser dari kompleks Ring 1 Istana tersebut. Komjen Pol Yuda Gustawan yang sebelumnya menjabat Pati Baintelkam Polri dengan penugasan di KSP juga ditarik kembali ke struktur Polri. Yuda kini menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

Dengan mutasi jabatan ini, praktis Syahar dan Yuda hanya sebulan bertugas di KSP. Untuk diketahui, satu hari setelah dilantik atau tepatnya pada 2 Oktober 2026, Kapolri Suyudi menerbitkan Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 mengenai mutasi jabatan pati dan pamen Polri.

Berdasarkan surat tersebut, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin diangkat menjadi Kabareskrim Polri. Asep menggantikan Syahar yang menerima mandat baru untuk bertugas di KSP. 

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