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Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Tekankan Peran Strategis Tokoh Agama

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |20:19 WIB
Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Tekankan Peran Strategis Tokoh Agama
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Pemerintah menilai tokoh agama memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga persatuan bangsa. Apalagi, kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi, namun kondisi yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial hingga dapat mengganggu persatuan bangsa.

“Kami sudah lakukan hal-hal yang duniawi: bekerja, berpikir, belajar, bersatu. Sekarang saatnya mengupayakan meminta kepada Tuhan agar meridhoi persatuan dan upaya bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, tanpa kemiskinan, dan tanpa ketimpangan sosial,” kata Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dikutip Kamis (12/11/2026).

Budiman menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Doa Bersama bertajuk “Untuk Keselamatan Bangsa” yang digelar Gerakan Tokoh Agama Anti Kemiskinan (GERTAAK) di Pondok Pesantren Al Washilah, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu 11 November 2026. Ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, umat lintas agama hingga masyarakat sekitar. 

Kemudian, ada perwakilan enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, yang memperkuat kerukunan serta menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional dan potensi ketegangan sosial. Ada juga sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Gus Billy Wahid, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Selanjutnya Ketua Umum Forum Masyarakat untuk Indonesia Emas (Formas) Johanes Handojo Budisedjati, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat H. Saumun Hasan, Kasie Suban Kesbangpol Jakarta Barat Indra, jajaran Forkopimko Jakarta Barat, serta sejumlah tokoh agama.

Budiman menekankan pentingnya menyikapi perbedaan pandangan dan kritik secara bijak dalam kehidupan demokrasi. Ia mengingatkan agar setiap persoalan politik diselesaikan melalui jalur konstitusional. 

Selain itu, kedekatan tokoh agama dengan masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

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