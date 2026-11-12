Shopvaganza 2026 Masih Berlangsung, Ini Waktu yang Tepat Belanja di Mitra10

JAKARTA - Tak terasa, Shopvaganza 2026 yang digelar Mitra10 telah berlangsung selama satu bulan. Jangan khawatir, kesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik, seperti mobil listrik Geely EX2, paket perjalanan ke Jepang, Honda Stylo 160, dan Samsung Galaxy Z Fold 8 masih terbuka hingga 31 Desember 2026.

Shopvaganza Mitra10 merupakan program loyalitas yang dihadirkan setiap tahunnya khusus untuk para pelanggan setia atau member Mitra10. Tahun ini, program promosi ini dilaksanakan mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2026 yang dapat diikuti di 62 toko Mitra10 di Indonesia.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk berbelanja kebutuhan rumah di Mitra10. Selain bisa berkesempatan membawa pulang hadiah menarik, Mitra10, sebagai toko bahan bangunan terpercaya, menyediakan beragam pilih produk kebutuhan elektronik rumah tangga hingga perlengkapan kamar mandi dari berbagai brand yang juga terpercaya kualitasnya.

Mitra10 menyediakan perangkat elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan AC dari brand Panasonic dan Sharp yang siap menunjang kebutuhan rumah tangga. Ada juga produk sanitari dan perlengkapan kamar mandi dari TOTO dan American Standard. Dengan begitu, para pelanggan yang sedang merenovasi rumah bisa dalam satu waktu.

Istimewanya lagi, Mitra10 juga sedang menawarkan berbagai promo menarik lewat program BAPER (Banjir Promo November). Program promo ini akan berlangsung hingga 30 November nanti.