Bawa Semangat Indonesia Maju, iNews Media Group Gelar Anugerah Penggerak Nusantara 2026

JAKARTA - iNews Media Group kembali memberikan apresiasi dan penghargaan kepada berbagai pihak serta tokoh yang berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia di berbagai sektor. Penghargaan diberikan melalui ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Acara tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tokoh nasional serta para penerima penghargaan lainnya. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, serta Kepala BRIN Arif Satria.

Turut hadir CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo beserta seluruh jajaran redaksi iNews Media Group. Dalam kesempatan tersebut, Angela Tanoesoedibjo mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju. Salah satunya bertumpu pada sektor pembangunan daerah yang dinilainya menjadi kunci masa depan bangsa.

Ia juga menyebut sektor infrastruktur, industri, pendidikan, hingga kesehatan sebagai peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara luas.

“Infrastruktur yang kian memadai, industri yang semakin kokoh, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang,” kata Angela dalam video yang ditayangkan, dikutip Kamis (12/11/2026).