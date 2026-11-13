23 Relawan Karhutla Dianugerahi Bintang Jasa oleh Presiden Prabowo, Ini Daftar Namanya

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang jasa kepada petugas, relawan dan nakes yang gugur dalam upaya memadamkan karhutla.

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan, tenaga kesehatan, dan petugas yang berkorban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana. Selain itu, Presiden memastikan pemberian santunan dan jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak para penerima yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan berlangsung dalam suasana khidmat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Prabowo.

“Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak, mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para relawan dan para petugas penanggulangan kebakaran hutan yang telah gugur, yang telah memberi segala-galanya demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Juga para tenaga kesehatan di manapun dari negara Indonesia yang kita cintai yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan, demi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai,” ujar Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TK/Tahun 2026 tanggal 13 November 2026 yang menjadi dasar penganugerahan. Selepas itu, Presiden Prabowo menyerahkan langsung tanda kehormatan kepada 23 penerima yang terdiri atas 15 penerima Bintang Jasa Pratama dan delapan penerima Bintang Jasa Nararya.

Adapun 15 penerima Bintang Jasa Pratama, yaitu: