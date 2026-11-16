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Tok! MA Tolak Kasasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, Tetap Divonis 5 Tahun Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |12:22 WIB
Tok! MA Tolak Kasasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, Tetap Divonis 5 Tahun Penjara
Eks Sekretaris MA Nurhadi/Okezone
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JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara terkait penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini usai MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi.

"Amar Putusan: Tolak Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa," tulis putusan yang termuat dalam laman MA yang dilihat Okezone, Senin (16/11/2026).

Putusan tersebut teregister dengan nomor: 10010 K/PID.SUS/2026 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo;  Anggota Majelis 1, Ansori; Anggota Majelis 2, Suradi; dan Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sementara pada pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis bersalah dengan pidana penjara selama lima tahun. Hakim menilai, Nurhadi terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari.

 

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