Peringatan Hari Transmigrasi Nasional, Wamen Viva Naik Sepeda Ontel Ikuti Gowes Kebangsaan

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengikuti kegiatan Gowes Kebangsaan dalam rangka Hari Bhakti Transmigrasi Nasional.

JAKARTA – Sebanyak 500 pesepeda dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) memadati lapangan Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (22/11/2026). Mereka berkumpul untuk mengikuti ajang "Gowes Kebangsaan" dalam rangka memperingati Hari Bhakti Transmigrasi Nasional 2026.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi bersama para pegiat sepeda ontel untuk mengikuti kegiatan tersebut. Para pencinta sepeda tua itu mengayuh pedal sejauh 9 km dengan rute Jalan Raya Kalibata – Jalan Dewi Sartika – Jalan MT Haryono – Monumen Dirgantara Pancoran – Jalan KH Guru Amin, dan kembali finis di Jalan Raya Kalibata.

“Saya sangat senang bisa berkumpul dengan para ontelis dan ontelista Indonesia. Yang hadir di sini sebagian kecil dari anggota Onthelis Onthelistas Indonesia (OOI) yang jumlahnya mencapai ribuan di seluruh Indonesia,” ujar Wamen Viva Yoga.

Viva Yoga mengajak para pesepeda ikut merayakan Hari Transmigrasi karena terdapat spirit atau semangat yang sama antara program transmigrasi dan aktivitas bersepeda. Ia mengungkapkan, sepeda ontel merupakan saksi bisu dalam perjalanan perjuangan bangsa.

“Dulu para pejuang dalam melakukan pergerakan untuk mencapai kemerdekaan di samping jalan kaki, gerilya, juga naik sepeda,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kayuhan pedal tersebut para pejuang ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing.

Di sinilah, menurut Viva Yoga, terdapat kesamaan makna bahwa para transmigran mengayuh kehidupannya di kawasan transmigrasi untuk mengubah nasib menuju kesejahteraan.