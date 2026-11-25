Mencekam! 20 Orang Disandera di Supermarket Kolombia, Polisi dan Militer Kepung Lokasi

BOGOTA – Sekelompok pria bersenjata menyandera sedikitnya 20 orang di sebuah supermarket di Kota Cartagena, Kolombia, pada Selasa 24 November 2026. Sebelumnya, mereka telah membebaskan 10 orang sandera, menurut Presiden Abelardo De La Espriella dan Kepolisian Nasional Kolombia.

Para sandera ditahan para pelaku yang berlindung di salah satu gerai jaringan supermarket Exito. Mereka diduga melarikan diri ke dalam toko setelah polisi menggagalkan upaya pembajakan mobil lapis baja yang mengangkut uang tunai dari sebuah pusat perbelanjaan.

Foto-foto yang dilansir dari Reuters memperlihatkan sejumlah personel militer dan polisi bersenjata lengkap mengepung bagian luar supermarket di kawasan La Castellana, Cartagena. Wilayah tersebut berada tidak jauh dari kawasan bersejarah kolonial yang dikelilingi tembok dan menjadi salah satu daya tarik wisata kota itu.

“Seluruh sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian khusus kami dikerahkan, di bawah koordinasi antarlembaga, untuk melindungi warga yang masih berada di dalam toko dan memastikan pembebasan mereka dengan selamat,” kata polisi melalui media sosial, melansir Internazionale.

Hingga kini, pihak berwenang belum memberikan informasi terperinci mengenai identitas para penyandera maupun orang-orang yang masih disandera. “Saya menjamin rakyat Kolombia bahwa kami akan membebaskan orang-orang itu,” kata De La Espriella.