Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pangkalan Militer Kolombia Diserang Drone, 3 Tentara Tewas dan 16 Terluka

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |21:18 WIB
Pangkalan Militer Kolombia Diserang Drone, 3 Tentara Tewas dan 16 Terluka
Pangkalan militer Kolombia diserang (Foto: Ilustrasi/Ist)
A
A
A

KOLOMBIA - Serangan pesawat tanpa awak atau drone terhadap sebuah pangkalan militer di wilayah utara Kolombia menewaskan tiga tentara dan menyebabkan sedikitnya 16 orang lainnya terluka. Informasi tersebut disampaikan oleh angkatan bersenjata Kolombia.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu 7 November 2026 melansir Aljazeera, militer Kolombia menyebut serangan tersebut menyasar sebuah pangkalan di Santa Rosa del Sur, kota kecil yang berada di kaki Pegunungan San Lucas. Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Insiden ini menjadi serangan terbaru dalam rangkaian aksi kekerasan yang menyasar pasukan keamanan, seiring meningkatnya konflik di sejumlah wilayah pedesaan Kolombia. Wilayah tersebut dikenal kaya akan tambang emas dan telah lama menjadi arena perebutan pengaruh sejumlah kelompok bersenjata pemberontak. Di antaranya adalah Klan Teluk, Tentara Pembebasan Nasional (ELN), serta kelompok-kelompok kecil yang dipimpin mantan anggota Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).

Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap membubung dari pangkalan militer setelah terdengar tiga ledakan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah tentara terlihat berlindung di tempat perlindungan yang terbuat dari karung pasir.

“Mereka yang berada di balik serangan ini… tidak akan punya tempat untuk bersembunyi,” tulis Presiden Abelardo de la Espriella melalui akun X. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198424/dpr-GDqI_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Perang AS–Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197296/menlu_sugiono-my83_large.jpg
Isu Akuisisi Greenland, Menlu: RI Serukan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196361/sby-4m5d_large.jpg
Waspada Perang Dunia III, SBY Desak PBB Gelar Sidang Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/18/3022536/banyak-konflik-internasional-terjadi-nostradamus-baru-ramal-perang-dunia-3-akan-terjadi-pada-18-juni-1mAZRnOVG1.jpg
Banyak Konflik Internasional Terjadi, Nostradamus Baru Ramal Perang Dunia 3 Akan Terjadi pada 18 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991653/para-ahli-peringatkan-ancaman-putin-soal-perang-dunia-ketiga-harus-direspons-serius-Ouoe51Asuz.jpg
Para Ahli Peringatkan Ancaman Putin Soal Perang Dunia Ketiga Harus Direspons Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986874/pasukan-ghost-army-terkenal-karena-tipu-muslihat-cerdik-untuk-selamatkan-ribuan-nyawa-saat-pd-ii-sabet-medali-emas-kongres-AVkSdVmWBH.jpg
Pasukan Ghost Army Terkenal karena Tipu Muslihat Cerdik untuk Selamatkan Ribuan Nyawa saat PD II, Sabet Medali Emas Kongres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement