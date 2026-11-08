Pangkalan Militer Kolombia Diserang Drone, 3 Tentara Tewas dan 16 Terluka

KOLOMBIA - Serangan pesawat tanpa awak atau drone terhadap sebuah pangkalan militer di wilayah utara Kolombia menewaskan tiga tentara dan menyebabkan sedikitnya 16 orang lainnya terluka. Informasi tersebut disampaikan oleh angkatan bersenjata Kolombia.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu 7 November 2026 melansir Aljazeera, militer Kolombia menyebut serangan tersebut menyasar sebuah pangkalan di Santa Rosa del Sur, kota kecil yang berada di kaki Pegunungan San Lucas. Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Insiden ini menjadi serangan terbaru dalam rangkaian aksi kekerasan yang menyasar pasukan keamanan, seiring meningkatnya konflik di sejumlah wilayah pedesaan Kolombia. Wilayah tersebut dikenal kaya akan tambang emas dan telah lama menjadi arena perebutan pengaruh sejumlah kelompok bersenjata pemberontak. Di antaranya adalah Klan Teluk, Tentara Pembebasan Nasional (ELN), serta kelompok-kelompok kecil yang dipimpin mantan anggota Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).

Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap membubung dari pangkalan militer setelah terdengar tiga ledakan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah tentara terlihat berlindung di tempat perlindungan yang terbuat dari karung pasir.

“Mereka yang berada di balik serangan ini… tidak akan punya tempat untuk bersembunyi,” tulis Presiden Abelardo de la Espriella melalui akun X.