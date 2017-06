WASHINGTON – Tak dapat dipungkiri, Ivanka Trump merupakan putri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang paling berpengaruh. Dia juga memainkan peran penting memenangkan ayahnya dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun lalu.

Oleh karena itu, tak heran jika dia diangkat sebagai asisten khusus Donald Trump di Gedung Putih. Jabatan tersebut tentunya tidak secara resmi disandangkan padanya. Akan tetapi, dalam banyak kesempatan, Ivanka lah orang yang akan bicara di media menggantikan ayahnya.

Meskipun tampak selalu mengekor ayahnya, dan sekarang suaminya, Jared Kushner menjadi penasihat senior di Gedung Putih, Ivanka mengakui kalau dia tetap berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik saja. Dia sebisa mungkin menghindar dari dunia politik yang tengah digeluti ayah dan suaminya.

“Saya mencoba sebisa mungkin tidak terlibat dalam dunia politik,” akunya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Fox & Friends, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (27/6/2017).

WATCH: @IvankaTrump talks advising her father, her differing viewpoints, and grades the president | @ainsleyearhardt pic.twitter.com/vjM4TDspMh— FOX & friends (@foxandfriends) June 26, 2017