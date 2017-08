Bikin Ngiler! Ribuan Pizza Banjiri Jalan Tol di AS

DALLAS - Rasa-rasanya tak ada satu pun orang di dunia ini yang akan menolak jika ditawari pizza. Kelezatan kudapan asal Italia itu memang sudah tak terbantahkan lagi. Lebih dari 1.000 porsi pizza dilaporkan telah membuat konsentrasi para pengendara di Amerika Serikat (AS) terganggu.

Pasalnya ribuan pizza tersebut diketahui membanjiri jalan tol yang menghubungkan Dallas dan Memphis. Pizza-pizza tersebut nyaris menutup seluruh badan jalan sepanjang beberapa meter dan nampak menggugah selera. Sayangnya ribuan pizza itu telah tergeletak di tanah dan sudah tidak layak untuk dimakan.

Sebagaimana diwartakan Mirror, Minggu (13/8/2017), ribuan pizza tersebut membanjiri jalan setelah truk pengantar terlibat kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan ini jalan tol untuk sementara harus ditutup akibat aspal yang terselimuti saus dan membahayakan para pengendara.

It's not delivery, it's (1,000) DiGiourno! Crews scoop up pepperoni pies plastered on I-30 #ARNews pic.twitter.com/2SV9JdLqg1— Emma Pettit (@EmmaJanePettit) August 9, 2017