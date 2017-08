Tarian ala Bruno Mars Driver Ojek Online Ini Viral, Netizen Penasaran Cara Edit Videonya

JAKARTA - Di sela-sela waktunya bekerja membawa penumpang, driver ojek online kerap menampilkan kreatifitas mereka yang kemudian viral di dunia maya. Seperti abang yang satu ini yang membuat video tarian ala Bruno Mars yang disukai banyak netizen.



Dalam video yang diunggah oleh @dramaojol.id itu, terlihat seorang driver lengkap dengan pakaian dan helmnya meniru video klip lagu Bruno Mars berjudul "That's What I Like".

Video tarian tersebut lengkap dengan sejumlah efek yang mengiringi setiap gerakan. Netizen pun banyak yang mengagumi kemampuan editing video ini.



"Editannya pake apaan ya? Keren," tulis @tiaramirnariz penasaran, seperti dikutip Okezone, Sabtu (19/8/2017).

"Edan editannya mulus mantap," kata @rdwataw.

Namun tak sedikit yang menganggap gerakan driver tersebut kurang bertenaga, jauh berbeda dengan Bruno Mars. Bahkan ada yang menganggap gerakan driver tersebut seperti sedang bergoyang dangdut.



"Lemes bang wkwk," kata @rcditaa.

"Cool, lebih energic dikit lagi bang biar awesome," tulis @hasbyzuniyarzain.

