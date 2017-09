VIDEO: Keren! PM Kanada Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H

OTTAWA - Hari ini seluruh umat Muslim di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1438 H. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tentu saja perayaan Idul Adha di Indonesia berlangsung dengan meriah.

Orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi diketahui telah melangsungkan melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal pada Jumat, 1 September 2017. Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla juga melaksanakan ibadah Salat di Istiqlal.

Rupanya Idul Adha tidak hanya disambut oleh pemimpin negara Muslim. Pemimpin negara yang mayoritas non-muslimpun turut menyambut Idul Adha dan menyampaikan ucapan selamat. Salah satu yang paling awal menyampaikan selamat pada umat Muslim yaitu Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau.

Pemimpin negara yang terkenal dengan paras tampan dan kebaikan hatinya itu menyampaikan ucapan selamat melalui media sosial Twitter resminya. Dalam pesan yang disampaikan melalui video itu, PM Trudeau menyampaikan harapan terbaiknya untuk seluruh umat Muslim.

Eid Mubarak! Sending my best wishes to Muslims celebrating Eid al-Adha & the end of the Hajj today. https://t.co/UjUx5gg0dE pic.twitter.com/4gsVb3gA0a— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 31, 2017