JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menyesuaikan perjalanan KRL commuter line jalur lintas Duri–Tangerang (PP) seiring adanya rencana pengoperasian Kereta Bandara Soekarno Hatta relasi Stasiun Sudirman Baru–Bandara Soekarno Hatta. Hal itu sebagaimana dijelaskan VP Komunikasi Perusahaan PT KCI Eva Chairunisa.

Ia mengatakan, penyesuaian jadwal akan berlaku setelah PT Railink sebagai operator KA bandara mengoperasikan secara penuh jadwal perjalanan. Jumlahnya sebanyak 82 perjalanan, dimulai pada awal Januari 2018, sesuai program yang telah disosialisasikan PT Railink.

"Untuk saat ini KA Bandara baru tahap awal beroperasi dengan melayani 42 perjalanan per hari. Jadi belum ada penyesuaian jadwal, dan penyesuaian akan dilakukan setelah melayani 82 perjalanan," ujar Eva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12/2017).

Ia menjelaskan, penyesuaian jadwal ini seiring perubahan jumlah perjalanan commuter line jalur lintas Tangerang–Duri dari 90 menjadi 73 perjalanan. Lalu untuk jadwal keberangkatan kereta pertama dari Stasiun Tangerang menuju Duri pukul 04.55 WIB, sedangkan kereta pertama dari Stasiun Duri menuju Tangerang pukul 05.45 WIB.

"Sementara itu jadwal kereta terakhir dari Stasiun Tangerang menuju Duri pukul 22.30 WIB dan KA terakhir dari Stasiun Duri menuju Tangerang pada pukul 23.45 WIB," tuturnya.

Kereta Bandara Soekarno Hatta. (Foto: Antara)

Direktur Utama PT KCI Muhammad Nurul Fadhila menegaskan, terkait informasi jadwal terbaru perjalanan KRL lintas Tangerang–Duri (PP), para pengguna jasa dapat mengakses situs www.krl.co.id.

"Dapat juga melihat langsung di papan pengumuman stasiun, maupun melalui petugas kami yang membagikan flyer jadwal KRL terbaru di stasiun lintas Tangerang–Duri," ungkapnya.

Ia juga menginformasikan, mulai Kamis sore ini pelayanan pengguna KRL di Stasiun Duri sudah dialihkan ke bangunan baru stasiun. Pelayanan ini termasuk loket, gate in and out, hingga toilet dan musala.

"Kami mengimbau para pengguna jasa KRL commuter line untuk dapat menyesuaikan kembali jadwal perjalanannya dengan adanya perubahan ini pada awal Januari nanti, terutama saat jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari," terangnya.

