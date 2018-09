View this post on Instagram

Kali ini Ambulance VS Mobil Mewah, Siapa yang harusnya mengalah? . Ambulan terjebak kemacetan sedangkan ambulan berada di urutan ke 2 kendaraan yang wajib di prioritaskan. Yang di prioritaskan malah rombongan mobil mewah. . MOBIL MU ITU BISA DI BELI TAPI NYAWA ORANG GAK BISA DI BELI!! . . . Lokasi : Jl.Kepuh, Sukun, Kota Malang Video : @yogaleaderpratamaaa