Waspada! 21 Wilayah Ini Berpotensi Diterpa Angin Kencang dari 1-6 Januari 2019

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan meminta warga yang berada di pesisir pantai waspada gelombang tinggi pada malam pergantian tahun. .. Kepala Sub Bidang Pelayanan Jasa BMKG Sulsel, Siswanto, mengatakan warga yang tinggal di Pulau atau di pesisir pantai agar berhati-hati. .. "Hati-hati terutama untuk jalur penyeberangan laut, dan nelayan yang pakai perahu-perahu kecil," kata Siswanto kepada Okezone, Senin (31/12/2018). .. Namun, kata dia, tinggi gelombang sudah turun 1,25 meter hingga 2,5 meter yang sebelumnya hingga 4,0 meter gelombang laut. Akan tetapi gelombang itu berbahaya bagi perahu nelayan. .. "Sudah agak turun 1.25 hingga 2.5 meter, yang sebelumnya hingga 4.0 meter gelombang laut. Tapi dengan 2.5 meter itu berbahaya untuk nelayan yang menggunakan perahu kecil," ungkapnya. .. Warga atau nelayan diminta untuk waspada dengan gelombang tinggi terjadi di Selat Makassar bagian selatan. .. Siswanto juga menyebut wilayah Perairan barat Sulawesi Selatan, Perairan Kepulauan Sabalana, Perairan Selayar, Teluk Bone bagian utara dan Teluk Bone bagian selatan, Laut Flores. #News #TauCepatTanpaBatas