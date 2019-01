TNI AL Temukan Hal Mengejutkan di Dasar Laut Selat Sunda Pasca-Tsunami Banten

View this post on Instagram

Tinggi Gunung Anak Krakatau baru baru ini sedang sangat aktif. Bahkan erupsi yang sebabkan longsor ke dalam laut pada 22 Desember 2018 lalu menyebabkan tsunami yang menyapu pesisir Banten dan Lampung. ... Erupsi dan aktifitas Vulkanis ini menghasilkan material vulkanik yang bisa membuat Gunung Anak Krakatau bertumbuh. Diketahui tiap tahun Gunung Anak Krakatau bertambah 4-6 meter.