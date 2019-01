JAKARTA – Polisi menangkap Januarisma Runtuwene alias Aris Idol karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Penyanyi lulusan kompetisi pencari bakat itu diciduk diduga saat pesta sabu bersama temannya di sebuah apartemen di Jalan HR Rasuna Said, Menteng Atas, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, penangkapan dilakukan pada Selasa 15 Januari kemarin.

“Barang bukti satu bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu berat 0,23 gram,” kata Argo dalam keterangan tertulis diterima Okezone, Rabu (16/1/2019).

Polisi juga menyita barang bukti berupa alat isap satu atau bong serta lima handphone milik pelaku. Selain Aris, pelaku ditangkap masing-masing berinisial YSP, AS, AY, dan AM.

Mulanya polisi menangkap YW di Kota Tangerang, Banten karena kedapatan membawa 300 butir extasi dan sabu 2 gram.

Kemudian hasil pengembangan diketahui sabu itu didapat dari TB alias AS. Polisi mencari AS. Saat itu AS menyambangi apartemen di Menteng Atas. Di sana, AS sudah ditunggu teman-temannya termasuk Aris.

Mereka diduga mengonsumsi sabu bersama-sama. Saat itulah mereka diringkus.

(sal)