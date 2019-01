JAKARTA - Pengendara ojek online sering kali mempunyai banyak kisah, dari yang lucu hingga sedih. Kali ini, pengemudi ojol viral karena gaya mengemudinya yang dapat membuat kita tertawa terbahak-bahak.

Bagi pengemudi, Anda pasti tahu bagaimana rasanya kebelet BAB saat mengemudikan kendaraan? ya, kali ini pengemudi ojol yang terkena sindrom tersebut.

Dari pantauan Okezone di akun Dramaojol.id, Jakarta, Kamis (17/1/2019), seorang pengemudi ojol merekam sendiri aksi mengemudinya saat kebelet BAB. Suara yang terdengar cempreng tersebut meminta para pengemudi di depannya untuk memberikan jalan.

"Yoo, yoo,yoo minggir yoo, minggir, nyong kebelet ngising (BAB)," celoteh pengemudi tersebut dengan suara cempreng.

Tak hanya pengemudi di depannya saja, Traffic light merah pun dia teriaki untuk cepat berganti menjadi hijau. Untungnya, mendekati perbatasan garis, lampu tersebut berubah menjadi hijau, dan dirinya pun langsung menambah kecepatan motornya.

"Minggir cook, lampu merah cook, ijo minggir," tambahnya.

Tak tertahankan ingin cepat-cepat mencari WC, dirinya sampai-sampai keluar bahasa inggris dari mulutnya dengan logat Jawa. "Minggir cok, bet ngising banget cook, excuse me, what the ****, nyong bet ngising, minggir," ujarnya.

Video di instagram tersebut hingga berita ini diturunkan sudah diliat sebanyak 340.299 orang. Banjir komentar pun bermacam-macam.

rahmandasp "Daripada ditahan2, pas pulang gak ada air itu lbh menyakitkan hahahaha"

Bahkan, ada yang menanti pria tersebut jatuh dan nasib BAB-nya dipertanyakan. laedanieltambunan

"Harusnya disenggol tuh bocah, gedebukkkkk..... Jatuh, ngising neng dalan, wkwkwkwkwk. Belewerrr belewerrrr. Nanti olah TKP kalau d gambar polisi kan jd keren gambarnya".

